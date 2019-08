Berlin (dpa/bb) - Auf einem Schrottplatz im Berliner Stadtteil Neukölln ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das genaue Ausmaß des Feuers in der Lahnstraße war laut einem Feuerwehrsprecher zunächst unklar. Es brenne auf einer Fläche von 100 Quadratmetern, hieß es in einem ersten Tweet. Dem Sprecher zufolge würden die Löscharbeiten bis in die späten Abendstunden andauern.