Mehrere Autos in Kreuzberg und Hellersdorf in Flammen

Berlin (dpa/bb) - Bei Bränden in der Nacht zum Dienstag sind in Berlin mehrere Autos zerstört worden. Ein abgestellter Wagen habe kurz nach Mitternacht in der Waldemarstraße in Kreuzberg gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Die Flammen konnten gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war noch unklar.

Bereits am späten Montagabend bemerkte ein Passant in der Carola-Neher-Straße in Hellersdorf ein brennendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen konnten zwar gelöscht, ein Ausbrennen des Wagens jedoch nicht verhindert werden. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zudem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

In Berlin stehen nachts immer wieder Fahrzeuge in Flammen. Häufig handelt es sich um Brandstiftung. Zuletzt brannte ein Auto im Berliner Ortsteil Hellersdorf.