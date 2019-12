Berlin (dpa/bb) - In einem Wohnhaus im Berliner Ortsteil Lichterfelde hat es am Mittwoch in einem Keller gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, ging abgestelltes Gerümpel in Flammen auf. Durch den Brand entwickelte sich Rauch, der bis in die darüberliegenden Wohnungen zog. Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Celsiusstraße. Verletzt wurde niemand. Wer oder was den Brand auslöste war zunächst nicht bekannt.