Berlin (dpa/bb) - In einem fünfgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf hat es in einem Keller gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, gingen am Sonntagabend Gegenstände in Flammen auf. Die Feuerwehr war mit 20 Rettungskräften in der Eisenacher Straße im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.