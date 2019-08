Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Reinickendorf hat eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage gebrannt – die Ermittler vermuten Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, bemerkte am Sonntagabend eine Passantin am S-Bahnhof Schönholz Rauch aus der Gartenanlage in der Provinzstraße. Rettungskräfte der Feuerwehr löschten die brennende Laube und verhinderten ein vollständiges Ausbrennen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt.