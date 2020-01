Feuerwehr-Vize würdigt Australier: Erinnerung an Heidebrände

Bremen (dpa) - Der Vizechef des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Knorr aus Bremen, hat den Einsatzkräften in Australien für die Brandbekämpfung Respekt gezollt. Sie leisteten nahezu Unmögliches, sagte Knorr der Deutschen Presse-Agentur. "Und wir zollen ihnen größten Respekt!" In Australien wüten seit Oktober verheerende Feuer, die ganze Landstriche zerstört haben - auch dort besteht die Feuerwehr ähnlich wie in Deutschland zum großen Teil aus Freiwilligen.

Knorr betonte, dass die Verhältnisse in Australien, wo die Brände teils "apokalyptische Dimensionen" hätten, nicht mit denen in Deutschland vergleichbar seien. Es gebe erhebliche Unterschiede, etwa bei Temperaturen, Vegetation, der Erschließung des Landes mit Straßen oder der Siedlungsdichte.

Das mit Abstand größte und schrecklichste Ereignis dieser Art in der Geschichte der Bundesrepublik seien die Heidebrände 1975 in Niedersachsen gewesen, sagte der Bremer Experte. Damals wurden Tausende Hektar Landfläche zerstört. Zum Vergleich: In Australien sind es Millionen Hektar.

Der Deutsche Feuerwehrverband hat für den Kampf gegen Waldbrände 2019 ein Konzept entwickelt, dass auch schon aktuelle Erfahrungen wie etwa 2018 den Brand im brandenburgischen Treuenbrietzen und zu erwartende Änderungen durch den Klimawandel berücksichtigt.