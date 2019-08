Berlin (dpa/bb) - Ein Feuer auf einem Schrottplatz in Berlin-Neukölln ist gelöscht. "Wir haben den Einsatz am Freitagabend beendet", sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Rund 60 Einsatzkräfte waren demnach mit den Löscharbeiten an der Lahnstraße beschäftigt gewesen. Gebrannt habe hauptsächlich Kunststoff, der mit dem Schrott vermischt war, sagte der Sprecher.