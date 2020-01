Berlin (dpa/bb) - Nach einem Brand unter dem Stadtbahnbogen in Berlin-Mitte ist der Regional- und der Fernverkehr am Montagnachmittag für etwa 90 Minuten unterbrochen worden. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannte es aus noch ungeklärter Ursache unter den Bögen am Monbijoupark in der Nähe des Hackeschen Marktes. Laut der Feuerwehr waren 18 Einsatzkräfte vor Ort, die den Brand noch am Nachmittag löschten. Menschen waren demnach nicht gefährdet.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, mussten bis zu 40 Regional- und Fernbahnen in dieser Zeit umgeleitet werden und hatten zum Teil Verspätung. Die S-Bahnen seien auch während der Löscharbeiten über den Stadtbahnbogen gefahren.