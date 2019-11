Berlin (dpa/bb) - Ein Auto und ein Kleintransporter sind in den Berliner Ortsteilen Charlottenburg und Friedrichsfelde in der Nacht zu Dienstag in Brand geraten. In beiden Fällen wird von Brandstiftung ausgegangen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde aber niemand.

Gegen 01.10 Uhr fing der Kleintransporter einer Baufirma am Salzufer in Charlottenburg Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Laut Polizei bemerkte ein Autofahrer die Flammen an der Fahrzeugfront des Transporters. Alarmierte Einsatzkräfte löschten den Brand. Durch die Hitzeeinwirkung wurde jedoch ein davor geparktes Auto im Heckbereich beschädigt.

Kurze Zeit später brannte ein Auto in Friedrichsfelde in der Archenholdstraße. Hier bemerkte ein Anwohner gegen 2.00 Uhr den brennenden Wagen und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen zwar löschen, jedoch brannten der Motor - sowie der Innenraum des Fahrzeuges komplett aus. Auch bei diesem Brand wurde ein weiterer Wagen durch die Hitze beschädigt.

In Berlin werden nachts immer wieder Autos von Unbekannten angezündet und zerstört. Zuletzt brannten am vergangenen Wochenende mehrere Fahrzeuge in Berlin-Mitte sowie im Märkischen Viertel.