Berlin (dpa/bb) - In Berlin sind erneut mehrere Autos in Brand gesetzt worden. In Wedding brannte in der Nacht zu Samstag in der Seestraße ein geparktes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen wurde durch die Flammen demnach vorne beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Taxifahrer, der die Flammen sah, hielt an und begann das Feuer mit seinem Trinkwasser zu löschen. Gemeinsam mit zwei weiteren Passanten, die es ihm gleich taten, löschte er den Brand.