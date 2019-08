Berlin (dpa/bb) - Bei einem Wohnhausbrand in Berlin-Oberschöneweide ist am Freitagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Er sei noch vor Ort gestorben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Ein weiterer Mensch sei wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Einsatzkräfte waren zunächst wegen Brandgeruchs in dem Mehrfamilienhaus in der Triniusstraße gerufen worden. Bei Löscharbeiten fanden sie in der dritten Etage einen nicht ansprechbaren Menschen. Trotz Wiederbelebungsversuche starb er.