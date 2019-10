Berlin (dpa/bb) - Brandstifter haben in Berlin einen Transporter und ein Auto angezündet. In Prenzlauer Berg bemerkten Augenzeugen in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.00 Uhr den brennenden Transporter, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerkabine brannte bei dem Feuer in der Maiglöckchenstraße komplett aus. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Laut einem Sprecher gehörte der Transporter einem Entsorgungsunternehmen.

In Buckow wurde ein Auto durch ein Feuer stark beschädigt. Laut Polizei hatte ein Augenzeuge den Brand im Quarzweg Ecke Tropfsteinweg gegen 01.35 Uhr gemeldet. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Schaden. Auch hier übernahm ein Brandkommissariat die Ermittlungen.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. In diesem Jahr brannten bereits mehr als 320 Autos. Zuletzt meldete die Polizei ein brennendes Auto in Charlottenburg. Die Beamten ermitteln nach dem Feuer am Sonntagabend in der Sybelstraße wegen Brandstiftung.