Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Rummelsburg hat es am Sonntag in einem zweistöckigen Wohngebäude gebrannt. Rund 100 Feuerwehrleute seien vor Ort in der Einbecker Straße, sagte ein Sprecher. Mehrere Menschen wurden aus dem Gebäude geführt. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Die Feuerwehr wurde am Sonntag auch zu einem Feuer in den Ortsteil Weißensee gerufen. Dort war laut Twitter-Mitteilung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen ein Feuer ausgebrochen. Drei Bewohner wurden demnach in Sicherheit gebracht.

Weitere Einzelheiten zu beiden Einsätzen waren zunächst nicht bekannt.