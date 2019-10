Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen hat die Feuerwehr vier Menschen in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag sagte. In der Barther Straße waren am Montagabend ein Kinderwagen und eine Wohnungstür in einem Treppenhaus in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Zunächst hatte die "B.Z." (Online) über den Brand berichtet.