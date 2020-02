Berlin (dpa/bb) - In einem Firmengebäude in Berlin-Charlottenburg hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. In der circa 5000 Quadratmeter großen Halle fingen in einer Ecke Gegenstände Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach war der Brand in der Lise-Meitner-Straße schnell gelöscht. Allerdings hat sich nach Angaben des Sprechers Rauch in der Halle gesammelt, weshalb der Einsatz länger dauerte. Verletzt wurde aber niemand. Wie es zu dem Brand kam war zunächst unklar. Zunächst hatte die "B.Z" berichtet.