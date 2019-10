Berlin (dpa/bb) - Ein Auto ist in Berlin-Friedrichsfelde nahezu komplett ausgebrannt. Der Wagen fing am frühen Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in der Mellenseestraße/Hönower Weg Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Rettungskräfte löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. In Berlin gehen nachts immer wieder Fahrzeuge in Flammen auf - zuletzt brannten mehrere Autos in Steglitz sowie im Märkischen Viertel.