Berlin (dpa/bb) - Ein Adventskranz ist einem Mensch in Berlin-Neukölln zum Verhängnis geworden: Er oder sie ist nach einem Wohnungsbrand von der Feuerwehr gerettet und schwer verletzt in eine Spezialklinik gekommen. Vermutlich griff das Feuer am Mittwochabend von einem Adventsgesteck auf Möbel in der Heidelberger Straße über, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen. Acht weitere Mieter wurden in Sicherheit gebracht. Weitere Details waren nicht bekannt. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Immer wieder werden Adventskerzen zur Brandursache. Die Berliner Feuerwehr rät, Kränze auf feuerfeste Unterlagen und in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen aufzustellen.