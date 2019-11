Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einer Berliner Wohnung sind am Dienstagabend 23 Menschen gerettet worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen sagte, wurden zwei Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand war aus noch unbekannter Ursache in der ersten Etage ausgebrochen. Die Bewohner des viergeschossigen Mehrfamilienhauses wurden unterdessen in Niederschönweide untergebracht.