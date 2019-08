Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein Feuer in einem Wohnhaus in Stöckelsberg in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz hat für einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich am späten Sonntagvormittag der Brand in einer Garage und griff auf das anliegende Einfamilienhaus über. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt - es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Die Brandursache ist laut Polizei noch ungeklärt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde der Flugverkehr des Segelflugplatzes Post-SV Nürnberg zwischenzeitlich gesperrt.