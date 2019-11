Rodewisch/Dresden (dpa/sn) - Nach einem Brand auf dem Gelände einer Baufirma in Rodewisch (Vogtlandkreis) hat das Landeskriminalamt (LKA) 30 000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt. Die Ermittler suchten nach sachdienlichen Tipps, teilte das LKA am Donnerstag mit. Unter anderem seien Informationen wichtig, wer zur Tatzeit Verdächtige in der Nähe gesehen habe oder die Täter oder Menschen aus deren Umfeld kenne. Auch Hinweise aus den sozialen Medien seien für Polizei und Staatsanwaltschaft relevant, hieß es.

Unbekannte hatten am 5. November einen Bagger, zwei Lastwagen-Kipper und einen Kleintransporter in Brand gesetzt. An weiteren Fahrzeugen wurden Brandsätze entdeckt, die jedoch nicht zündeten. Der Sachschaden betrug rund 400 000 Euro. Am gleichen Morgen brannte es auch auf dem Gelände einer Baufirma in Bautzen an mehreren Stellen. Zuvor gab es mehrere Vorfälle in Leipzig, bei denen unter anderem die Angestellte einer Immobilienfirma verletzt wurde. Die Ermittler gingen bei den Tätern von Linksextremisten aus. Das LKA setzte hier bereits eine Belohnung von 100 000 Euro aus. Bislang gab es keine Hinweise zu den Tätern.