Bad Sulza (dpa/th) - Ein Zehn- und ein Zwölfjähriger haben mit einer Kerze gekokelt und damit einen Brand verursacht, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Die Brüder hätten zu Hause in Bad Sulza (Weimarer Land) mit einer Kerze gespielt, woraufhin ein Feuer in dem Haus im Ortsteil Flurstedt ausbrach, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die beiden Kinder erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden leicht verletzt. Beim Löschen des Brandes am Freitagabend bekam ein 28 Jahre alter Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung und wurde nach Angaben des Sprechers schwer verletzt. An dem Haus entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.