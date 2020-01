Brand in Schule wohl durch Silvesterfeuerwerk ausgelöst

Bad Pyrmont (dpa/lni) - Ein Silvesterfeuerwerk hat vermutlich einen Brand in einer Grundschule in Bad Pyrmont ausgelöst. Das Feuer brach am Dienstagabend im Dach des Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte. Ein anliegendes Wohnhaus musste evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Dach der Schule fiel zum Teil ein. Die Grundschule kann bis auf Weiteres nicht benutzt werden, da sie als einsturzgefährdet gilt.