Bad Nauheim (dpa/lhe) - Eine 81 Jahre alte Frau ist aus ihrem brennenden Haus in Bad Nauheim gerettet worden. Die Einsatzkräfte holten die Frau am Mittwochabend über ein Fenster im Erdgeschoss aus dem Gebäude, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Sie erlitt durch den Rauch leichte Verletzung und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Nach den ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Wohnzimmer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. An dem Einfamilienhaus entstand ein Schaden von geschätzten 200 000 Euro.

