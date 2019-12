Bad Langensalza (dpa/th) - Ein Feuer hat mehrere Maschinen in einem Mühlenbetrieb in Bad Langensalza zerstört. Nach Polizeiangaben geriet in der Nacht zum Samstag zunächst eine Maschine zur Mehlaufbereitung in der Roland Mills Ost GmbH in Brand. Das Feuer habe sich dann auf mehrere Maschinen ausgeweitet und diese zerstört. Durch das Löschwasser der Feuerwehr seien weitere Maschinen beschädigt worden.

Die Polizei sprach von einem erheblichen Sachschaden, der zunächst noch nicht beziffert werden konnte. Menschen seien nicht verletzt worden.

Das Unternehmen verfügt in der Thüringer Kleinstadt nach eigenen Angaben über ein Getreidelager mit einer Größe von 120 000 Tonnen. Der Betrieb könnte jährlich bis zu 280 000 Tonnen Getreide zu Mehl verarbeiten.