Bad Frankenhausen (dpa/th) - Bei einem Brand in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) sind zehn Menschen mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Montag in einem Schaltkasten in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Evakuierung war nötig, weil sich im Hausflur dichter Rauch verbreitete. Einige Bewohner schafften es, selbstständig aus dem Haus zu fliehen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Die Höhe des Sachschadens schätzten die Ermittler auf rund 1500 Euro. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, war zunächst unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.