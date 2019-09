Bad Ems (dpa/lrs) - Auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers hat die Feuerwehr in Bad Ems einen Waldbrand neben der Malberg-Standseilbahn unter Kontrolle gebracht. Der Helikopter habe bei 25 Flügen insgesamt 11 000 Liter in die Flammen gegossen, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte im Rhein-Lahn-Kreis am Montag. "Das war eine große Unterstützung." Das am Mittag gemeldete Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. "Der Einsatz dauert noch an. Aber es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Menschen." Zur Brandursache machte er keine Angaben. Das Feuer hatte sich am Mittag ausgebreitet, mehrere Feuerwehren waren alarmiert worden. Die Malbergbahn gilt als Industriedenkmal.