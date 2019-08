Bad Dürrenberg (dpa/sa) - Bei einem Brand in einer Scheune in Bad Dürrenberg (Saalekreis) ist in der Nacht zum Donnerstag ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Halle mitteilte. In der Scheune waren Heu, Stroh und ein altes Fahrzeug. Das Einfamilienhaus auf dem Grundstück wurde nicht beschädigt. Wie es zu dem Brand gekommen war, war zunächst nicht bekannt.