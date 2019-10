Bad Bentheim (dpa/lni) - Die Identität der nach einem Brand in einem Schuppen in Bad Bentheim gefundenen Leiche ist wohl geklärt. Aller Wahrscheinlichkeit nach handele es sich um eine 64 Jahre alte Frau, teilte die Polizei am Montag mit. Die abschließende Identifizierung stehe aber weiterhin aus, ebenso die Ursache des Todes. Feuerwehrleute hatten den Leichnam in der Nacht zum Samstag bei Löscharbeiten in einem Geräteschuppen auf dem Gelände einer Hundeschule gefunden. Weil die Identität der Toten zunächst unklar war, wurde sie obduziert.

Unbekannt war auch, wie das Feuer vom Samstag entstehen konnte - und ob es sich um Brandstiftung handelte. Anwohner hatten den Brand des Geräteschuppens bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.