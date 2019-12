Augsburg (dpa/lby) - Das Feuer auf dem Augsburger Christkindlesmarkt in der Nacht zum Donnerstag ist offenbar absichtlich gelegt worden. Die Kriminalpolizei gehe aufgrund der Gesamtumstände von Brandstiftung aus, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Freitag mit. Zeugen hatten das Feuer am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 3.45 Uhr bemerkt. Eine Holzbude brannte lichterloh und wurde zerstört. Fünf weitere Stände wurden beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Die Ermittler schätzten den Sachschaden auf rund 50 000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt zwischen 3.00 Uhr und 3.45 Uhr im Bereich des Marktes aufgehalten haben.