Aue (dpa/sn) - Nach einem Brand in einer ehemaligen Grundschule in Aue (Erzgebirgskreis) ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Am Freitagabend zerstörte das Feuer den mittleren Dachstuhl von drei verbundenen Gebäudeteilen, wie die Polizei in Chemnitz am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Schule steht laut einem Polizeisprecher leer. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.