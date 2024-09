Die Polizei in Essen ermittelt zu den Hintergründen zweier Brände am Samstagnachmittag mit rund 30 Verletzten, darunter acht schwer verletzte Kinder. Festgenommen wurde ein 41-jähriger Essener mit syrischer Staatsangehörigkeit. Er sei tatverdächtig in Bezug auf die beiden Brände, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem werde er verdächtigt, wenige Minuten später einen Lieferwagen in zwei Geschäfte gesteuert zu haben.

Die Kripo prüft die Zusammenhänge der Taten, wie die Polizei mitteilte. Zu den Motiven des Verdächtigen könne man derzeit noch nichts sagen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Sicherheitskreisen gibt es Hinweise, dass es sich um eine „Beziehungstat“ handelt.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) galten die mutmaßlichen Brandstiftungen Mitgliedern derselben Familie: „Die Taten haben sich offensichtlich gezielt gegen eine Familie gerichtet.“ Besonders betroffen mache ihn, dass dabei auch in Kauf genommen worden sei, dass kleine Kinder zu Schaden kommen.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt 31 Menschen verletzt – zwölf beim ersten Brand, 19 beim zweiten kurz darauf. Acht Kinder erlitten schwere Verletzungen, darunter zwei kleine Kinder im Alter von zwei und vier, die in Lebensgefahr schweben. Elf weitere Menschen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Alle Verletzungen seien durch Brandrauch entstanden, was besonders bei Kleinkindern gefährlich sei, da ihre Lungen durch den heißen Rauch sofort stark geschädigt würden. Alle Opfer seien zur Behandlung in Krankenhäuser gekommen, die beiden kleinen schwer verletzten Kinder in Spezialkliniken. Der Verhaftete sei unverletzt geblieben.

Bewohner hielten Kinder aus den Fenstern

Die Brände brachen den Angaben zufolge nacheinander um kurz nach 17.00 Uhr in zwei Mehrfamilienhäusern in den Stadtteilen Altenessen und Stoppenberg aus. Der erste Notruf ging um 17.13 Uhr bei der Leitstelle ein, dabei wurde ein Feuer im Treppenhaus eines Hauses gemeldet. Um 17.23 Uhr wurde die Feuerwehr dann zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, wo es im Eingang brannte.

Detailansicht öffnen Die Einsatzkräfte waren an unterschiedlichen Stellen parallel im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. (Foto: Markus Gayk/dpa)

Die Feuerwehr brachte die Menschen aus den Häusern teils über Leitern in Sicherheit. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte war bereits eine Person aus dem Fenster gesprungen, Nachbarn hatten an einem der Häuser Bauleitern an die Wand gestellt. Diese seien jedoch zu kurz gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher. „Das hat dazu geführt, dass, als wir ankamen, schon Leute an den Fenstern hingen, die Kinder rausgehalten haben.“ Die Lage sei „dramatisch“ gewesen.

Die Feuerwehrleute hätten dann zunächst ein Sprungpolster ausgebreitet, das aber nicht zum Einsatz gekommen sei. In der Spitze seien rund 160 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Der Einsatz habe etwa eineinhalb Stunden gedauert.

Mutmaßlicher Täter steuert Lieferwagen in zwei Läden

Der 41 Jahre alte Festgenommene wird auch verdächtigt, mit einem Lieferwagen in zwei Geschäfte im Stadtteil Katernberg gefahren zu sein. Eins davon war ein Obst- und Gemüseladen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Ob die beiden Läden zum Tatzeitpunkt geschlossen waren, war unklar.

Zu Berichten, wonach der Tatverdächtige auch jemanden mit einem Messer und einer Machete bedroht habe, wollte der Sprecher nichts sagen. Der Mann war in der Nähe der beiden Läden festgenommen worden.