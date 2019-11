Alsfeld (dpa/lhe) - Ein Briefzentrum der Deutschen Post im hessischen Alsfeld hat in der Nacht zu Freitag gebrannt. "Das Dach der Lagerhalle ist vollständig zerstört worden", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Mitarbeiter der Post seien nicht verletzt worden. Der Schaden an der erst wenige Jahre alten Halle im Vogelsbergkreis betrage schätzungsweise rund eine Million Euro.

Fast vier Stunden lang brannte das 60 mal 20 Meter große Gebäude. Nach Angaben der Feuerwehr waren 110 Einsatzkräfte vor Ort. Probleme bei den Löscharbeiten bereiteten demnach mehrere Postzustellfahrräder, die in dem Gebäude standen. Deren Akkus explodierten bei dem Brand. Eine weitere Schwierigkeit sei die Wärmedämmung auf dem Dach gewesen, die stark gebrannt habe. Man habe allerdings verhindern können, dass sich das Feuer auf andere Gebäude ausdehnt.

Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst unklar. Brandermittler sollten am Freitagvormittag mit den Untersuchungen beginnen. Noch offen war am Morgen die Frage, wie viele Pakete und Briefe zerstört wurden. "Offenbar befanden sich zu dem Zeitpunkt nur wenige Pakete in dem Verteilerzentrum", sagte ein Polizeisprecher. Genaue Angaben seien aber noch nicht möglich. "Dort drin ist ja alles schwarz, verraucht und verrußt, deshalb lässt sich das noch nicht sagen."

Die Deutsche Post konnte zunächst keine Angaben zu verbrannten Sendungen und den Auswirkungen auf Zustellungen machen. Man mache sich noch ein Bild der Lage, sagte ein Sprecher am Morgen.