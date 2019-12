Aidenbach (dpa/lby) - Beim Brand in einem Hallenbad in Aidenbach (Landkreis Passau) ist ein geschätzter Schaden von einer Million Euro entstanden. Das Feuer brach am frühen Sonntagmorgen aus, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von der Heizungsanlage aus, die genau Brandursache muss aber noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.