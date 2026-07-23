Vivienne Marcheline Jolie-Pitt , 18, jüngste Tochter der geschiedenen Hollywood-Schauspieler Angelina Jolie , 51, und Brad Pitt , 62, möchte jetzt auch nicht mehr Pitt, sondern nur noch Jolie heißen. Das berichtet die Zeitschrift People unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Vivienne folgt damit dem Beispiel ihrer älteren Geschwister Shiloh, 20, Zahara, 21, und Maddox, 24, die ebenfalls entsprechende Anträge eingereicht hätten. Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder (Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox), zudem übernahm der Schauspieler die Vaterrolle für Jolies Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara. Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein jähes Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten vor. Die Polizei untersuchte den Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt.

Álex Zea/Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa

Rosalía, 33, spanische Latin-Popsängerin, hat in Argentinien Ärger wegen eines von ihr geteilten Beitrags in den sozialen Medien. Auslöser war der Repost eines Videos der ehemaligen US-Pornodarstellerin Mia Khalifa, in dem sie Rosalías Lied „La Perla“ singt und sich über die argentinische Fußballnationalmannschaft lustig macht, welche das WM-Finale gegen Spanien verloren hatte. Als Rosalía dazu noch ein Video veröffentlichte, in dem sie in eine spanische Fahne gehüllt zu sehen war, wurde die Empörung nur noch größer. Argentinische Fans starteten einen Aufruf zum Boykott ihrer Konzerte Anfang August und kündigten an, ihre Eintrittskarten zurückzugeben. Rosalía erklärte, sie habe den Inhalt des Beitrags gar nicht gelesen, als sie auf „Teilen“ klickte: „Mein Fehler. Entschuldigung.“ Eigentlich habe sie nur „Liebe für Argentinien“.

Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa

Thomas Gottschalk, 76, ehemaliger „Wetten, dass …?“-Moderator, möchte nicht mehr ins Fernsehen zurück. Der Zeitschrift Bunte sagte er, die Dinge hätten sich geändert. „Der Samstagabend war über Jahrzehnte die beste Zeit meines Lebens. Aber es ist vorbei – und ich vermisse nichts.“ Als größten Halt während der kräftezehrenden Krebs-Behandlung beschreibt er seine Ehefrau Karina. „Ohne sie hätte ich das alles nicht gepackt.“ Seinen Geburtstag im Mai habe er mit ihr und seiner Familie am Lago Maggiore und am Vierwaldstättersee gefeiert. Anschließend sei er mit Karina nach Paris gereist, wo sie eine Opernaufführung besucht hätten.

Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Rosie O'Donnell, 64, US-Komikerin, lobt ihre Freundin Madonna, 67, Popstar. Bei der Erziehung ihrer sechs Kinder habe Madonna „hervorragende Arbeit geleistet“, so O'Donnell gegenüber dem US-Magazin People. Als Mutter habe sie die „Zügel streng angezogen“, zum Beispiel, indem sie ihre Kinder nicht Fernseh schauen ließ. Mittlerweile seien aus ihnen „Konzertpianisten, Künstler und Sänger“ geworden, so die Komikerin O'Donnell, die selbst fünf Kinder hat und seit vielen Jahren mit der Sängerin befreundet ist. Madonnas Kinder sind zwischen 1996 und 2012 zur Welt gekommen, vier hat sie aus Malawi adoptiert.