19. November 2018, 17:32 Uhr Elefanten in Botswana Es war einmal

Ein Elefant im Chobe National Park, im Nordosten Botswanas. In dem Land sollen rund 130 000 Exemplare der Tiere leben, deren Population zuletzt stark zunahm.

Die Schlagzeile im September: Das größte Massaker an Elefanten in der Geschichte Botswanas. Es folgt ein internationaler Aufschrei der Empörung. Aber was, wenn die Geschichte nicht stimmt?

Von Bernd Dörries

Es sieht aus wie ein Zelt, das in sich zusammengefallen ist. Auf Höhe des Bauches ist ein großes Loch, durch das man dorthin sehen kann, wo früher die Innereien waren. Neben dem Kadaver des Elefanten hat sich eine zähe schwarze Flüssigkeit gebildet, die man von Weitem riecht, die nächsten Tage riechen wird.

Exklusiv für Abonnenten Lesen Sie die besten Reportagen, Porträts, Essays und Interviews der letzten Monate. Hier geht es zu den SZPlus-Texten.

Colonel George Bogatsu klopft mit dem Knöchel seiner Hand ein paar Mal auf die harte Haut des toten Elefanten und lauscht dem hohlen Ton hinterher, als könne er ...