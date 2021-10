Von Veronika Wulf

Wenn sich zwei Partner wegen einer Sache streiten, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, um wieder glücklich zu werden: Man ändert die Sache - oder den Partner. Vojin Kusic entschied sich für Ersteres.

Kusic wohnt mit seiner Frau in einem hellgrün gestrichenen, kleinen Einfamilienhaus im Städtchen Srbac im Norden von Bosnien und Herzegowina. Der 72-Jährige hat es einst selbst gebaut, wie Kusic der Nachrichtenagentur Reuters erzählte, das Schlafzimmer gen Sonne, das Wohnzimmer zur Straße, so wie es sich seine Frau gewünscht hatte. Später riss er im Obergeschoss eine Wand ein, weil seine Frau vom Schlafzimmer aus sehen wollte, wer das Grundstück betritt. Noch später baute er wieder um, als eines der erwachsenen Kinder oben einzog.

"Ich hatte ihre Beschwerden und das häufige Renovieren satt und habe gesagt: Ich baue dir ein rotierendes Haus, damit du es drehen kannst, wie du willst", sagte Kusic. In sechs Jahren Arbeit, nur unterbrochen von einem Krankenhausaufenthalt, konstruierte der Autodidakt einen Drehmechanismus aus Rädern eines alten Militärtransporters und Elektromotoren unter das Haus. Per Knopfdruck rotiert das Haus nun um die eigene Achse - im langsamsten Modus in 24 Stunden, im schnellsten in 22 Sekunden. Wiesen, ein Maisfeld, ein Wäldchen und ein Weg ziehen vorbei.

Aus Liebe, das ist natürlich der beste Grund, um Berge - oder Häuser - zu versetzen. Vielleicht dachte Kusic aber auch nur im Mario Barth'schen Beziehungsratgeberklischee: Happy wife, happy life. Man müsste seine Frau fragen. Doch die, so berichtet Reuters, wolle sich nicht dazu äußern.

