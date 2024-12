Seit 200 Jahren hauen Männer auf Borkum einmal im Jahr Frauen mit einem Kuhhorn auf den Po. Brauchtum nennen sie das dort - Skandal überall sonst. Nun will man auf der Insel keine Frauen mehr schlagen.

Von Jana Stegemann

Es gibt eine Sache auf Borkum, die hätten sie gerne geheim gehalten. So wie die vergangenen 200 Jahre. Doch dann kam ein Recherche-Team des NDR vorbei und seitdem ist diese eine Sache nicht mehr geheim. Im Gegenteil: Nun reden die Menschen deutschlandweit über die Nordseeinsel Borkum. Das Entsetzen ist groß über das, was in der Nacht zu Nikolaus unter dem Deckmantel „Tradition“ passiert und von den etwa 5500 Insulanern, Politik und Polizei toleriert wurde.