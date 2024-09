Boris Becker , 56, Ex-Tennisstar, hat nah am Wasser gebaut. Vor etwas mehr als einer Woche heiratete er seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, 33, im italienischen Fischerdorf Portofino. „Es ist einer der romantischsten Orte, an denen ich war“, sagte er jetzt dem britischen Magazin Hello . „Alle haben geweint, auch ich.“ Das Paar lebt schon seit einer Weile in Italien. Die Liebe zu seiner jetzigen Ehefrau sei gewachsen, als er acht Monate wegen Insolvenzdelikten im Gefängnis saß. „Wir hatten sicherlich sehr schwierige Tage, denn meine persönliche Situation war sehr herausfordernd, aber da habe ich wirklich meine wahren Freunde und meinen Partner fürs Leben kennengelernt“, sagte er dem Magazin. Für Becker ist es die dritte Ehe.

Detailansicht öffnen (Foto: Zhangfan/Imago/Xinhua)

Kim Ye-ji, 32, Sportschützin, die während der Olympischen Spiele wegen ihrer Coolness bekannt wurde, wird jetzt Auftragskillerin – und zwar in der südkoreanischen Serie „Crush“, wie das Unterhaltungsunternehmen Asia Lab bekannt gab. Es ist die erste Schauspielrolle für die Sportlerin. Im Juli hatte Kim mit der Luftpistole über zehn Meter bei den Frauen olympisches Silber geworden. Mit ihrer lässig-coolen Schießhaltung hatte sie viele Menschen begeistert. Elon Musk etwa hatte auf X über sie geschrieben: „Sie sollte in einem Actionfilm mitspielen. Da ist keine Schauspielerei nötig!“

Detailansicht öffnen (Foto: Andrew Medichini/dpa)

Franziskus, 87, Papst, schläft beim Beten ein. Er stehe jeden Morgen um vier Uhr auf und fange um fünf mit dem Beten an, sagte er in einem Gespräch mit Jesuiten bei seiner jüngsten Ostasienreise. Das Gespräch hinter verschlossenen Türen wurde aufgezeichnet und am Dienstag vorab in Auszügen in der Tageszeitung Corriere della Sera veröffentlicht. Das frühe Aufstehen sei auch eine Folge seines Alters. Manchmal schlafe er dann beim Gebet ein. „Aber wenn das passiert, ist es kein Problem. Das zeigt mir, dass ich mich bei Gott wohlfühle. Ich ruhe mich aus, indem ich bete.“

Detailansicht öffnen (Foto: Simone Kuhlmey/Imago/Pacific Press Agency)

Daniel Boschmann, 43, TV-Moderator, hat einen Besuch in einem Berliner Promi-Restaurant überlebt. Er hatte sich dort an seinem Essen verschluckt und dann keine Luft mehr bekommen, bis ein Kellner ihm mit dem sogenannten Heimlich-Griff zu Hilfe kam. Auf seinem Instagram-Account erzählt Boschmann in der dritten Person von dem Vorfall, bis er am Ende sagt: „Der Typ war ich.“ Seinen Followern rät er nun, sich für Erste-Hilfe-Kurse anzumelden, damit man in Notsituationen schnell handeln könne.

Detailansicht öffnen (Foto: Caitlin Ochs/Reuters)

Ryan Reynolds, 47, Schauspieler und Vater von vier Kindern, setzt auf leise Töne in der familiären Konfliktbewältigung. „Ich schreie nicht“, sagte er am vergangenen Freitag auf der Inbound-Technologiekonferenz von Hub Spot in Boston, über die das People-Magazin berichtete. Er habe an einem Workshop zur Konfliktlösung teilgenommen, „und das hat mein ganzes Leben verändert“. Er selbst sei in einem anderen Umfeld aufgewachsen. „Heutzutage sind die Eltern ganz anders. Wir sind so weich.“ Reynolds ist seit 2012 mit der Schauspieler Blake Lively, 37, verheiratet. Das Paar hat vier Kinder im Alter zwischen neun und eineinhalb Jahren.