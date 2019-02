14. Februar 2019, 18:52 Uhr Bonn/Köln Unfreiwillige Abenteuer­fahrt

Eine Regionalbahn fuhr mit überraschten Passagieren Richtung Depot.

Ohne Stopp an den üblichen Haltestellen ist eine Regionalbahn von Bonn in Richtung Köln gefahren. Wie das Unternehmen National Express bestätigte, sollte der Zug eigentlich ohne Fahrgäste ins Depot fahren. Erst als ein Passagier die Türnotentriegelung betätigte, hielt der Lokführer und bemerkte die Personen in den Wagen. Demnach waren die Fahrgäste an der Endstation Bonn-Mehlem in den Zug gestiegen, in der Annahme, dass dieser wie üblich nach Wuppertal fahren würde. Dass auf dem Zugschild "Fußball" stand, hatte offenbar niemanden stutzig gemacht - wohl wegen eines technischen Fehlers sei dort nicht "Leerfahrt" zu lesen gewesen, sagte eine Unternehmenssprecherin.