Zahlreiche Schulen in Deutschland haben am Montag E-Mails mit Bombendrohungen erhalten. Allein in Baden-Württemberg wurden nach derzeitigen Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Freiburg die Drohungen an mehr als 450 Schulen verschickt.

„In den weitgehend gleichlautenden E-Mails behaupten die bislang unbekannten Verfasser, Sprengsätze in Schulgebäuden platziert zu haben, und drohen mit deren Zündung“, teilte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz mit. Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung gab es nach Polizeiangaben aus mehreren Bundesländern bislang nicht. „Derzeit ist nicht von einer Ernsthaftigkeit auszugehen.“ Einzelne Schulen seien geräumt worden, hieß es – wie viele, ist noch unklar. Es habe dabei aber keine Polizeieinsätze gegeben, sagte ein Sprecher des Freiburger Präsidiums, sondern die Schulleitungen hätten dies selbst vorsorglich angeordnet.

Ermittler in Baden-Württemberg gehen derzeit von sogenanntem Swatting aus: Dabei werden Drohungen oder schwere Notlagen vorgetäuscht, um einen großen Polizeieinsatz auszulösen. Die Drohungen am Vormittag hätten sich nicht gegen ein konkretes Schulgebäude gerichtet, sagte der Polizeisprecher in Freiburg. Zum genauen Inhalt der Schreiben konnte er bislang nichts sagen.

Drohungen gab es unter anderem in Hamburg, Stuttgart, Potsdam, Düsseldorf und Erfurt. Auch gegen eine Schule in München im Stadtteil Milbertshofen ist eine Drohung eingegangen. Die Münchner Polizei hat diese aber ebenfalls als „nicht ernst zu nehmend“ eingestuft.

Eine Sprecherin der Polizei Duisburg sagte, dass nach solchen E-Mails natürlich dennoch ermittelt werde. Der oder die Verfasser machten sich mutmaßlich der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen einer Straftat schuldig, hieß es.

Generell seien die Schulen angehalten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und Anzeige zu stellen, wenn eine Drohung eingehe, sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums in Niedersachsen.

Im November hatte es in Italien Drohungen gegen Tausende Schulen gegeben. Dort wurden zahlreiche Schulen evakuiert. Davor war der Flugverkehr in Europa von Bombendrohungen betroffen.