7. August 2018, 18:50 Uhr Bologna Potenzielle Bomben

Am Tag nach der Explosion eines Lkw auf der italienischen A14 schwebt keines der Opfer mehr in Lebensgefahr. Debattiert wird nun über gefährliche Transporte.

Von Marie Schiller

Ein Stauende, ein Laster, ein Tankwagen voller Autogas: Bei dem verheerenden Auffahrunfall auf der italienischen Autobahn bei Bologna sind laut neuen Erkenntnissen 145 Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Das teilten die italienischen Gesundheitsbehörden mit. Die meisten Patienten, unter ihnen 14 Polizisten, hätten sich Verbrennungen ersten bis dritten Grades sowie Verletzungen am Rücken zugezogen, hieß es auf einer Pressekonferenz. In Lebensgefahr schwebe niemand mehr. Bei dem Unfall war der aus Vincenza stammende, 42 Jahre alte Tanklastfahrer ums Leben gekommen. Der Feuerball auf der viel befahrenen Ferienroute in Richtung Rimini hatte sich über acht Fahrspuren erstreckt und eine Brücke teilweise einstürzen lassen. Die Tageszeitung La Repubblica warnte: Täglich seien 10 000 solcher "potenziellen Bomben" auf Italiens Straßen unterwegs.

Die Hauptreisezeit in Italien steht noch bevor: Behinderungen sind zu befürchten

Der Transport entzündlicher Gase ist in Europa streng geregelt. Der Lastwagen, der in Bologna verunglückte, dürfte mit einem "Gefahrenzettel" gekennzeichnet gewesen sein: ein auf der Spitze stehendes Quadrat mit einer Flamme. "In den international gültigen Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter wird beschrieben, für welchen Stoff welche technischen Anforderungen an das Material gestellt werden", erklärt Jörg Roth, Experte für Transportsicherheit im Verband der Chemischen Industrie. "Da kann man nicht einfach mit einem 08/15-Tank fahren." Die meisten Transporte seien sicher unterwegs. Ein Unfall, wie er sich am Montag ereignet habe, sei "die absolute Ausnahme". Weitere Experten wiesen darauf hin, dass solche Tanklaster normalerweise mit Radargeräten ausgestattet seien, damit automatisch die Bremse betätigt werde, falls der Fahrer nicht reagiert. Die Staatsanwaltschaft in Bologna versucht derzeit zu ermitteln, ob der Fahrer womöglich übermüdet oder abgelenkt gewesen sein könnte.

Beim Besuch von Überlebenden im Krankenhaus sagte Italiens Regierungschef Giuseppe Conte, man könne sich glücklich schätzen, dass der Unfall nicht mehr Opfer gefordert habe. Die Löscharbeiten waren gefährlich: "Eine genaue Vorschrift, wie viel Sicherheitsabstand bei so einem Brand eingehalten werden muss, gibt es nicht", erklärt Hans-Jürgen Schröter, Leiter der Werkfeuerwehr im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, der sich mit leicht entzündbaren Gefahrengütern auskennt. Gasbrände seien für Feuerwehrleute überaus kompliziert. Nur Stunden nach dem Unfall wurde die Autobahn einspurig wieder freigegeben. Zu größeren Behinderungen kam es laut ADAC zunächst nicht. Jedoch steht die Hauptreisezeit in Italien ab kommendem Wochenende erst noch bevor. Eine Herausforderung, auch für deutsche Urlauber, könnte die Fahrt über den Brenner werden: Zwischen 10. und 15. August wird der Zugverkehr zwischen Brenner und Trient nämlich wegen Gleisarbeiten ganz eingestellt.