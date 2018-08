6. August 2018, 18:13 Uhr Bologna Tankwagen explodiert auf Autobahn - mindestens zwei Tote, viele Verletzte

Auf einer Autobahn in der Nähe des Flughafens ist es in Bologna zu einer Explosion gekommen.

Bei der Explosion eines Lastwagens auf der Autobahn in Bologna sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und etwa 70 verletzt worden.

Der Lkw, der mit einer brennbaren Flüssigkeit beladen war, wurde in einen Unfall verwickelt und ging infolge der Kollision in Flammen auf.

Es ist ein "apokalyptisches Szenario", schreibt die italienische Zeitung La Repubblica auf ihrer Onlineseite und wenn man die Fotos und Videos betrachtet, die von dem Unglück auf einer Autobahn in Bologna zu sehen sind, dann ist das nicht untertrieben. Auf einem der Bilder ist ein hochhausgroßer Feuerball zu sehen, auf anderen Aufnahmen sieht man eine riesige Rauchsäule über einem Gewerbegebiet und eine Brücke, die offenbar zu Teilen eingestürzt ist.

Ein mit einer brennbaren Flüssigkeit beladener Lastwagen ist explodiert. Offenbar hat er einen Unfall gehabt und ist infolge der Kollision in Flammen aufgegangen. Genaueres ist zum Hergang noch nicht bekannt. Nach Angaben der lokalen Behörden sind zwei Menschen getötet und etwa 70 verletzt worden, davon 14 schwer. Einige der Verletzten seien von Glassplittern getroffen worden, als Fensterscheiben in umliegenden Gebäuden zersprungen seien, berichtete der Fernsehsender Sky TG24. Unter ihnen sollen auch einige Polizisten sein, die nach einem Unfall, der sich kurz zuvor ereignet hatte, den Verkehr an dieser Stelle regelten.

Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14

Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 3 che ha visto coinvolta un' autocisterna.

Chiuso anche il relativo tratto tangeziale

In corso rilievi #poliziastradale @StradeAnas pic.twitter.com/tUZBBBTM0H — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6. August 2018

Die Katastrophe ereignete sich am Montag gegen 14 Uhr auf der sogenannten Tangenziale, dem Autobahnring von Bologna. Die Autobahn führt am Gelände des Flughafens von Bologna entlang. Der Flugbetrieb war nach Angaben des Betreibers aber nicht betroffen. Die Auswirkungen auf den Verkehr waren allerdings immens, denn der betroffene Autobahnabschnitt ist Teil der A14, einer der wichtigsten Fernverkehrsverbindungen Italiens, die auch von vielen Touristen genutzt wird, die an der Adria Ferien machen.

Mehreren Berichten zufolge hatte der Lkw Flüssiggas geladen. Er sei zunächst in Brand geraten und dann explodiert. "Die Druckwelle war gewaltig", sagte Giovanni Carella, der Einsatzkoordinator der Feuerwehr, der Nachrichtenagentur Ansa. Die Explosion habe eine Kettenreaktion ausgelöst: Brennende Trümmerteile hätten Autos in Brand gesetzt, die teilweise explodiert seien.

Von der Explosion erfasst wurde auch ein nahegelegenes Schnellrestaurant. Einer der Gäste berichtete der Zeitung La Repubblica von dem Moment, als das Unglück passierte: "Plötzlich brach das Glasdach des Restaurants zusammen. Menschen rannten davon. Ich blickte nach draußen und es schien mir, als sei da nur eine riesige Feuerwand. Die Explosionen hielten sieben oder acht Minuten an. Ich dachte wirklich nicht an einen Unfall, sondern an einen Anschlag."

Die Feuerwehr twitterte, sie habe mehrere Einheiten zum Unfallort geschickt. Es sei aufgrund der großen Hitzeentwicklung für die Einsatzkräfte aber schwierig, das Feuer zu löschen. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz, der aus einem nahegelegenen Fluss Wasser schöpfe.