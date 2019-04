4. April 2019, 11:44 Uhr Vorläufiger Untersuchungsbericht Absturz in Äthiopien: Crew hat alle Boeing-Vorgaben befolgt

Untersuchung am Ort des Unglücks: die Überreste der Boing 737 nach ihrem Absturz in der Nähe von Addis Abeba.

Ein vorläufiger Untersuchungsbericht des Absturzes einer Boeing 737 Max in Äthiopien kommt zu dem Schluss, dass die Piloten einen vom Flugzeughersteller vorgesehenen Notfallplan befolgten.

Trotzdem konnten sie den Absturz der Maschine mit 157 Todesopfern nicht verhindern.

Die Maschine war am 10. März in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba abgestürzt.

Von Jens Flottau , Frankfurt

Die Piloten des Ethiopian Airlines-Fluges 302 haben nach Angaben der äthiopischen Zivilluftfahrtbehörde alle von Boeing vorgeschriebenen Notfallverfahren befolgt. Sie waren dennoch nicht in der Lage, die Kontrolle über das Flugzeug wiederzuerlangen, so Verkehrsministerin Dagmawit Moges bei einer Pressekonferenz in Addis Abeba.

Die äthiopische Zivilluftfahrtbehörde ECAA sollte am Donnerstag den vorläufigen Unfallbericht zum Absturz der Boeing 737 Max 8 veröffentlichen. Am 10. März waren alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Der Unfall war der zweite einer 737 Max innerhalb von weniger als fünf Monaten. Seit dem 13. März gilt ein weltweites Flugverbot für die Maschine.

Die ECAA hatte den Bericht bis zum späten Vormittag noch nicht veröffentlicht. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sollte er am Donnerstag, womöglich aber erst am Freitag freigegeben werden. Ethiopian Airlines schrieb in einem Statement, der Bericht zeige klar, dass die Piloten allen von Boeing empfohlenen Verfahren gefolgt waren. "Trotz ihrer harten Arbeit und obwohl sie alle Notfallprozeduren eingehalten haben, gelang es ihnen bedauerlicherweise nicht, das Flugzeug aus dem dauerhaften Sinkflug herauszusteuern", sagte die Airline.

Die Behörde empfiehlt laut Moges in dem Dokument, dass das Flugsteuerungssystem der 737 Max genau überprüft werden soll. Flugsicherheitsbehörden weltweit sollten zudem sicherstellen, dass das Flugzeug kontrollierbar bleibt, bevor das Flugverbot aufgehoben wird.

Vor allem die Aussage, dass die Piloten alle vorgeschriebenen Verfahren verfolgt haben, wirft die Frage auf, ob diese ausreichend waren, um einen Kontrollverlust zu vermeiden. Sowohl beim Absturz des Ethiopian-Jets als auch beim Unfall einer Lion Air-737 Max am 29. Oktober 2018 hat offenbar das Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) eine fatale Rolle gespielt. Die Steuerungssoftware soll bei extrem hohem Anstellwinkel die Nase des Flugzeuges automatisch senken, um einen Strömungsabriss zu vermeiden. Bei beiden Unfällen offenbar sprach das System aufgrund fehlerhafter Daten an.

Es gibt Unterschiede zwischen den Absturz-Ursachen

Beim Absturz der Lion-Air-Maschine schaltete die Crew nicht, wie von Boeing vorgeschrieben, die Stromversorgung für die Trimmung des Höhenleitwerkes ab. Immer wieder konnte das MCAS deswegen irrtümlicherweise gegensteuern. Die Ethiopian-Piloten hingegen hielten sich offenbar zunächst an die Verfahren und verloren dennoch die Kontrolle. Ohne die Stromversorgung müssen sie in der 737 an einem Rad drehen, um die Stellung des Höhenruders mechanisch von Hand zu verändern und so die Nase des Flugzeuges nach oben zu bewegen. Offenbar aber warnte der Computer gleichzeitig vor einem Strömungsabriss: Die Piloten hatten also Grund, schneller zu fliegen.

Bei hoher Geschwindigkeit in niedriger Höhe (und besonders dichter Luft) ist das Leitwerk aber nur sehr schwer manuell zu verstellen. Außerdem war einer der Piloten mutmaßlich damit beschäftigt, mit aller Kraft am Steuerhorn zu ziehen, um wenigstens das kleine auf dem Leitwerk angebrachte Höhenruder in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen und die Höhe zu halten. Dies könnte erklären, warum die Piloten offenbar die elektrischen Hilfen wieder einschalteten. Damit könnte die große Steuerfläche schneller verstellt werden - allerdings springt dann bei falschen Daten auch wieder MCAS an und drückt das Flugzeug nach unten.

Ergebnisse erhöhen Druck auf Boeing und FAA

Boeing hatte nach dem Lion Air-Absturz immer wieder auf die Verfahren verwiesen, die ausreichten, um die Kontrolle wieder zu erlangen. Die Erkenntnisse aus dem Ethiopian-Crash aber deuten darauf hin, dass der Hersteller womöglich nicht alle Faktoren, wie vor allem die hohe Geschwindigkeit, ausreichend bedacht hat.

Der Flugzeughersteller überarbeitet die Software für MCAS und will diese in einigen Wochen der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) zur Genehmigung vorlegen. Das Update schränkt die Wirkweise von MCAS massiv ein. Zudem soll das System nicht mehr nur von einem, sondern von zwei Sensoren gefüttert werden.

Die nun bekanntgemachten Details aus dem ersten Untersuchungsbericht erhöhen auch den Druck auf die FAA weiter. Die Behörde steht im Verdacht, bei der Zertifizierung der Boeing 737 Max ein Auge zugedrückt und wichtige Teile der Sicherheitsprüfungen dem Flugzeugbauer selbst überlassen zu haben, was die FAA jedoch bestreitet.