Eine Maschine der Alaska Airlines hat während des Flugs ein Fenster verloren. Der Vorfall ereignete sich auf dem Weg von Portland im Bundesstaat Oregon zum Flughafen Ontario, der östlich von Los Angeles in Kalifornien liegt. Kurz nach dem Start sei die Maschine des Typs Boeing 737-9 Max mit 171 Passagieren an Bord zum Flughafen in Portland zurückgekehrt und dort sicher gelandet, hieß es in der Mitteilung von Firmenchef Ben Minicucci.