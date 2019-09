Artikel per E-Mail versenden

Der Wagen war einfach weg. Die Rettungskräfte hatten gerade eine Patientin versorgt, die sich in einer lebensbedrohlichen Situation befand. Als die Sanitäter die Frau dann zum Rettungswagen transportieren wollten, um sie in ein Krankenhaus zu fahren, war der Wagen verschwunden. Ein Unbekannter hatte das Fahrzeug umgeparkt - mutmaßlich, weil es eine Straße blockierte. Die Sanitäter fanden den Wagen etwa 70 Meter vom Einsatzort entfernt wieder und mussten das Fahrzeug zum Einsatzort zurückfahren.

Die Sanitäter, die am Donnerstag zu einem Einsatz in Böblingen gerufen wurden, mussten wegen eines technischen Defektes den Fahrzeugschlüssel im Rettungswagen stecken lassen. Nur so konnten sie den Wagen mit laufendem Motor, eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinker auf der Straße abstellen. Die Polizei Böblingen ermittelt nun wegen der Behinderung hilfeleistender Personen. Nach ersten Erkenntnissen, könnte es sich bei dem Unbekannten um den Fahrer eines Toyota-Kleinwagens gehandelt haben.