8. April 2019, 18:53 Uhr Bochum Unqualifizierte Dienstleistung

Zwei Frauen sind festgenommen worden, weil sie ohne Zulassung Lippen aufspritzten.

Zwei Frauen aus Bochum sollen ohne jegliche Qualifikation zahlreichen Kundinnen die Lippen aufgespritzt haben. Die beiden Verdächtigen, 26 und 29 Jahre alt, wurden in Untersuchungshaft genommen, gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Steuerhinterziehung ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Betroffenen hätten Schwellungen oder Entzündungen erlitten oder seien mit dem Ergebnis optisch-kosmetisch unzufrieden gewesen. Für das Aufspritzen der Lippen ist in der Regel eine ärztliche Approbation erforderlich, in bestimmten Fällen kann eine Heilpraktiker-Ausbildung ausreichen.