Während seines Monologs als Faschist im Stück „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ geriet Darsteller Ole Lagerpusch, 44, am Bochumer Schauspielhaus vor einigen Tagen in Bedrängnis: Aus dem Publikum wurde er mit Obst beworfen, zwei Männer versuchten, ihn gewaltsam von der Bühne zu zerren. Offenbar spielte er seine Rolle gut. Zu gut.
Angriff auf Schauspieler„Von links kam ein Mann und packte mich am Kragen“
In Bochum hat Schauspieler Ole Lagerpusch mit seinem Theater-Monolog als Faschist heftige Zuschauerreaktionen hervorgerufen. Erstmals spricht er öffentlich über das Erlebnis. Und erklärt, warum er niemandem böse ist.
