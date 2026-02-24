Während seines Monologs als Faschist im Stück „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ geriet Darsteller Ole Lagerpusch, 44, am Bochumer Schauspielhaus vor einigen Tagen in Bedrängnis: Aus dem Publikum wurde er mit Obst beworfen, zwei Männer versuchten, ihn gewaltsam von der Bühne zu zerren. Offenbar spielte er seine Rolle gut. Zu gut.