19. November 2018, 10:45 Uhr Bochum Bewaffneter hält Angestellte in Tankstelle fest

Die Polizei hat den Bereich um die Tankstelle in Bochum abgesperrt.

Die Polizei ist mit Spezialeinsatzkräften im Stadtteil Langendreer, die Lage sei stabil, heißt es. Die Hintergründe der Tat seien im privaten Bereich des Mannes zu suchen.

In Bochum läuft seit Montagmorgen ein größerer Polizeieinsatz im Bereich einer Tankstelle im Stadtteil Langendreer. In der Tankstelle halte sich ein Bewaffneter auf, außerdem eine Angestellte, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Mitarbeiterin sei als unbeteiligte Dritte in die Situation geraten und werde nun festgehalten.

Aktuelle Info zum #Einsatz in #Langendreer: In der Tankstelle an der #Hauptstraße hält sich ein bewaffneter Täter auf, außerdem eine Angestellte. Wir haben den Bereich mit starken Kräften umstellt, auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Lage ist stabil. #Bochum #Bedrohung pic.twitter.com/5bp7mdVnZd — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) 19. November 2018

Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei aus. Die Hintergründe der Tat seien im privaten Bereich des Mannes zu suchen. "Wir sind mit dem Mann in Kontakt", sagte ein Sprecher. Wie die Waz berichtet, soll der Mann die Tankstelle gegen 7.45 Uhr betreten und die Angestellte aufgefordert haben, die Polizei zu rufen. Der Mann habe gefordert seinen Sohn zu sehen, berichtet die Zeitung weiter.

Der Bereich sei mit "starken Kräften" umstellt, "auch Spezialeinsatzkräfte" seien vor Ort. Die Lage bezeichnet die Polizei als "stabil".