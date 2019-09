Zwei Männer, 18 und 22 Jahre alt, die einen Elektro-Tretroller auf die A40 im Ruhrgebiet geworfen haben sollen, sind in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Mord und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach warfen die stark betrunkenen Männer am Montag den E-Scooter eines Mietanbieters vor eine Tunnelöffnung auf die Fahrbahn. Vier Autos überrollten den Roller, zwei wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Menschen seien "durch glückliche Umstände" nicht zu Schaden gekommen.